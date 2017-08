Sportflix, el Netflix de los deportes para el mundo

El 30 de agosto será un antes y un después en la forma de ver los deportes a nivel mundial, pues no importará donde te encuentres a la hora de ver tu evento favorito, ya que está por salir al mercado Sportflix, el Netflix de los deportes, una plataforma que retransmitirá hasta el 95% de los eventos deportivos.

Sportflix es una empresa mexicana con inversionistas mexicanos, estadounidenses y europeos, que se preocuparon por las necesidades de los aficionados a la hora de ver deportes y no contar una señal para acceder a ellos de forma segura.

Pero a partir de este fin de mes el problema estará resuelto, ya que se podrá disfrutar en vivo desde un celular o el televisor, cualquier partido de Fútbol, basquetbol, béisbol; carreras de automovilismo como la F1, peleas de box o artes marciales mixtas; Juegos Olímpicos y el Mundial de Rusia 2018, entre otros, así lo dio a conocer en una entrevista a Publisport el vicepresidente de Sportflix, Matías Said.

¿Qué es Sportflix?

-La frase que más la define y que muchos han determinado para describirla es el Netflix de los deportes. La única diferencia es que Netflix es una videoteca de películas y Sportflix es en vivo y directo, eses es el plus y deferencia que nosotros damos.

Vicepresidente de Sportflix, Matías Said / cortesía

¿Dónde nació la idea de Sportflix?

-Yo soy muy aficionado al deporte en especial al futbol y al tenis, muchas veces se me complicaba encontrar un lugar para poder verlos, te hablo de hace tres o cuatro años atrás donde me perdí varios de mis eventos favoritos. Ahí surge la idea, dije con tanta tecnología que existe hoy en día y con tantos convenios que se pueden hacer porque no echarlo andar, fue ahí donde inició todo el proyecto.

¿En qué países ya opera?

-Aun no está en ningún país. El lanzamiento oficial será el 30 de agosto en todo el mundo, menos en las naciones que tienen un poco de problemas con su gobierno en cuanto a señales de internet o restricciones de entretenimiento, así como países árabes; de ahí en fuera, todos los países tendrán el servicio de Sportflix a través de internet.

¿Cómo se puede adquirir?

-A través de cualquier navegador con cualquier sistema operativo, cualquier plataforma que tenga internet la gente se va a poder meter a Sporflix.net y ahí, lo único que necesita es una cuenta de correo y una tarjeta de crédito para que se pueda cobrar la mensualidad y puedan disfrutar de su deporte favorito como lo se hace con Spotify o Netflix.

¿Todos los deportes serán retransmitidos?

-Hay gustos específicos, pero el 95% del deporte mundial va a estar cubierto, entre ellos: futbol, tenis, F1, béisbol, box, hockey sobre hielo, UFC, futbol americano, Juegos Olímpicos. Lógicamente se van a ir incorporando a la plataforma ciertos deportes.

Se viene el mundial de Rusia 2018, ¿tendrán algo para ofrecer?

-Sí, claro, el mundial será un factor importante para nosotros porque ahí los números se van a disparar lógicamente, ya que es uno de los eventos que más se ven al rededor del mundo. Ahí ya tenemos cubierto el tema para retransmitirlo, porque cuando decimos retransmitirlo no es que no sea en vivo, sí es en vivo, nosotros somos una plataforma que recopila toda las transmisiones y las pone al alcance de la gente.

¿Qué tan complicado ha sido su entrada al mercado sabiendo que existe el FB live, o páginas ilegales que transmiten varios deportes?

-No nos preocupamos por ese tipo de páginas, por que al final van a terminar cayéndose, sabemos que la gente va a terminar prefiriéndonos a nosotros porque sabe que hay una empresa a nivel nacional que te da un respaldo, que la señal no se va a caer, no te van a hackear, no tendrás virus, ni publicidad.