'Tigres se está convirtiendo en el Real Madrid mexicano': Jaime Lozano

Jaime Lozano, director técnico de Gallos, enfrentará en la Jornada 3 del Apertura 2017 a Tigres, equipo al que comparó con el Real Madrid por la cantidad de jugadores que contrata.

“Tigres se está convirtiendo en el Real Madrid de México, es el único equipo que no necesita refuerzos, cada torneo trae un elemento más del que ya tenía. Necesitamos un partido como el que se hizo ante América, estar ordenados y concentrados, aprovechar las oportunidades, será un partido duro en el Volcán”, indicó el estratega en conferencia de prensa después del entrenamiento.

En cuanto al partido contra el equipo de Ricardo Ferretti, Lozano dijo que para evitar otro mal resultado como contra Lobos BUAP tienen que ir con la cabeza fría.

“Será un partido duro, pero no imposible, vamos con la tranquilidad de que somos once contra once y si estamos bien podemos pelearle a cualquiera”, indicó.

