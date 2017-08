VIDEO: Anestesia hace alucinar a gimnasta Simone Biles

La famosa gimnasta Simone Biles compartió un video de ella misma después de haberse sometido a una cirugía para extraerle las muelas del juicio, que ya se ha vuelto viral.

En la grabación aparece la atleta recostada en la silla del dentista, y bajo los efectos de la anestesia comienza a cantar, bailar y hacer como que va manejando un automóvil.

“Aquí está, honestamente no tengo palabras, disfrútalo, espero que gaga reír”, escribió la joven estadounidense. Mira el video:

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C

