VIDEO: Ni mi tío Mil Máscaras ha hecho lo que yo: Alberto el Patrón

El luchador mexicano Alberto el Patrón es actualmente uno de los gladiadores con mayor cartel en activo, incluso el actual campeón de GFW, aseguró que ni Mil Máscaras ha conseguido lo que él.

El Patrón se presentó en la promotora MDA en Monterrey, Nuevo León el pasado fin de semana, donde enfrentó a Cibernético, L. A. Park y La Máscara, rivales que aunque reconoció por su calidad, aseguró que no le interesa enfrentarlos.

“Yo no tengo que buscar a nadie, ellos tienen que buscarme a mí”, comentó a Más Lucha.

Además aseguró que es el luchador más ganador de la historia, por lo que él no tiene que buscar a nadie, al contrario, los luchadores deben retarlo a él.

“Soy el luchador que más ha ganado en títulos en toda la historia, ni siquiera mi tío Mil Máscaras ha conseguido los títulos que yo conseguí, tiene el mismo campeonato desde hace 90 años y no expone nunca. Yo en todas las empresas que he luchado he sido campeón, CMLL, AAA, WWE.

“Me retiro en dos años, quien quiera venir y tumbar al Patrón para hacer historia y convertirse en la nueva estrella nacional aquí lo espero con los brazos abiertos”, comentó.

El Patrón actualmente tiene la mayoría de su tiempo trabajando en Estados Unidos, pero ha estado trabajando en México con FULL y ahora MDA.