Aficionado del West Ham se tatua en honor a 'Chicharito'

La llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández al West Ham United sigue dando de que hablar entre los aficionados de la Premier League; en esta casón debido al peculiar tatuaje de uno de ellos.

A través de Twitter, el usuario “@tappa1984” prometió que si ‘Chichartio’ llegaba al “equipo de sus amores” se tatuaría la bandera de México en su trasero.

Ante esta situación y a un par de días de haberse concretado el fichaje del mexicano con el West Ham, “Tappa” cumplió su palabra y mostró su tatuaje a todo el mundo.

Well this just happened… hi @CH14_ welcome to @WestHamUtd massive thanks to @DaveSulley for fronting the £ 👍🏻 @davidgold @karren_brady pic.twitter.com/0io3dlpzdO

— Tappa (@tappa1984) August 2, 2017