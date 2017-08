VIDEO: Con botines de Los Supercampeones, Podolski hace doblete

Como si el golpeo y el olfato goleador de Oliver Atom o Steve Hyuga lo acompañaran, Lukas Podolski se estrenó con un doblete con el equipo japonés Vissel Kobe.

Además, Podolski se reunió con Yochi Takahashi, el creador de Los Supercampeones, con quien intercambió una playera autografíada y recibió un dibujo.

“Una verdadera leyenda del manga, el Sr. Takahashi. Fue un placer conocerlo y hablar del Capitán Tsubasa (Los Supercampeones)”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Vissel Kobe se impuso 3-1 al Omiya Ardija y fue Podolski el encargado de anotar los primeros dos tantos del encuentro para su escuadra.

A true legend of Manga, Mr. Takahashi It was a pleasure to meet you and talk about Captain Tsubasa! ⚽🇯🇵👍🏻❤️️ #poldi #tsubasa #hyuga #manga pic.twitter.com/1owh34xqP6

