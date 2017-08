Brizuela perdonó a Sambueza y pide que la afición lo haga

Más de cuatro meses estuvo afuera de las canchas. La patada de Rubens Sambueza le rompió el tobillo y lo alejó del futbol. Pero ahora, el “Conejito” Isaac Brizuela está de regreso con Chivas. Ya reapareció. Asegura que ya perdonó al argentino del Toluca y pidió a los aficionados rojiblancos que también lo hagan.

“Me mandó un mensaje antes de la operación y cuando salí. Todo muy bien. Me contaba (Rubens) que él y su familia estaban en oración hacia mí”, recordó este jueves, después del entrenamiento en Verde Valle.

Fue cuestionado enseguida acerca de si ya perdonó a Sambueza. Respondió contundente: “Sí, claro”.

Ahora que ha disculpado, espera que los aficionados también lo hagan. Y confía en que así se terminarán los gritos de “puerco, puerco” que se escuchan en el Estadio Chivas cada vez que vuelve a pisar esa cancha el argentino Rubens Sambueza.

Sambueza hace un llamado al perdón.

“Existiría más de uno que no estuviera de acuerdo, pero creo que sí sería bueno el tocar ese tema y tratar de que la afición en vez de insultarlo, a lo mejor se enfocara más en seguirnos alentando como lo hacen cada partido y se olviden ya de ese tema”, sugirió el “Conejo” Brizuela.

Y explicó cómo encontró la fuerza disculpar a Sambueza. “Fue fundamental la educación que me dieron mis padres. Mantener esa humildad, saber perdonar después de una situación tan complicada también habla bien de mi persona. Después de mi cirugía, dije que no guardaba ningún rencor, que todo era normal y lo podía saludar sin ningún problema. Mantengo esa respuesta. Creo que hay que dejarlo atrás y enfocarnos en disfrutar”, sentenció.

Hoy, con todo superado, recordó que su técnico le ayudó mucho en estos meses difíciles. “El día que tuve la cirugía, que Almeyda estuviera ahí también fue una motivación extra porque no esperaba su visita. Él tenía que estar aquí con mis compañeros y que esté tu entrenador, tu jefe ahí, te motiva bastante. Estuvo 10 minutos en el hospital tratando de hacerme reír para olvidar ese trago amargo. El estar en concentraciones aunque no tuviera actividad también me ayudó a contagiarme de lo que mis compañeros estaban viviendo”, relató.

Importante superar el miedo

Luego de una larga rehabilitación, Isaac Brizuela está de regreso en las canchas. En la parte física, se ha recuperado. En lo mental, también ha evolucionado. Aseguró este jueves que el miedo se ha ido poco a poco. Y es que una lesión siempre deja inseguridad.

“Ahorita lo que me está costando es el ritmo de partido, me ha tocado entrar de cambio en Liga y Copa. Ahora que me tocó iniciar (contra Cruz Azul), en la Ciudad de México lo sentí todavía más pesado y a veces cuando estás ‘ahogado’ no encuentras el punto ideal. Es normal después de más de cuatro meses de no tener un partido. Cada vez me siento con más confianza, sumo más minutos. Eso va liberando todos los temores y recuperando las ganas”, aseveró.

“Te llega a pasar (el miedo), pero entrando al campo no me ha pasado el decir ‘voy a cuidar mi pierna izquierda o no entraré tan duro’. Creo que por la adrenalina, pensando en el balón, se te olvida ese tema y gracias a Dios no me enfoco tanto en la lesión. En cambios de ritmo y de dirección me falta un poco, pero sé que es normal. Con la gente que tengo aquí de psicología y el cuerpo técnico que también me da confianza, lo voy superando cada vez mejor”, finalizó Isaac Brizuela.

