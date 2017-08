'Estudié hasta sexto año, lo único que sé es jugar': Cristiano Ronaldo

“Yo tributé siempre, siempre. En Inglaterra y en España. Y siempre tributaré. Como usted sabe, yo no puedo ocultar nada, sería ridículo por mi parte. Soy como un libro abierto. No hay nada más que entrar en Google y de Cristiano sale todo. Por ejemplo, en la revista Forbes sale todo lo que gano”.

Es un extracto del contenido de la declaración de Cristiano Ronaldo el pasado 31 de julio que duró 1 hora y 25 minutos en el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) al que ha tenido acceso EFE y donde el futbolista se muestra colaborador y contesta con respeto a todas las preguntas.

Vestido con traje negro, camisa blanca por fuera, sin corbata, con estilo veraniego, el delantero internacional portugués respondió las cuestiones ante la Juez Mónica Gómez Ferrer, la fiscal, el abogado del Estado y los abogados del despacho Baker&McKenzie -José María Alonso y Jesús Santos- en un Juzgado al que acudió como investigado por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

“Yo pagué todo en 2014. Yo no entiendo mucho de esto; tengo hasta sexto año de escolaridad y lo único que se es jugar bien al futbol. Y si mis asesores me dicen ‘Cris no hay problema’, pues les creo”, afirma Cristiano en una de sus intervenciones.

Cristiano defendió con determinación a su agente Jorge Mendes, reiteró una y otra vez su defensa como argumento -“Yo pago, quiero ser honesto y pago siempre”- y explicó en diversas ocasiones que sus conocimientos fiscales son “básicos”. “Me fío de mis asesores, que son los mejores. Les pago bien para que hagan bien mis cosas y lo dejo todo en sus manos”.

Los diez momentos más interesantes de la declaración de Cristiano Ronaldo en el Juzgado fueron los siguientes:

.1. Sobre la creación de un supuesto entramado para evadir impuestos:

– Dirigiéndose a la fiscal-. “Señora, yo la miro a los ojos y le digo la verdad. Si le estoy mintiendo, llámeme aquí otra vez y póngame otra penalización. Le digo la verdad. Yo siempre le he pedido a la gente que trabaja para mí que pagaran los debidos impuestos en cada país y que no hicieran ninguna tontería. Yo nunca quise pagar menos impuestos. Siempre quise pagar lo que dice la Ley”.

.2. Sobre Tollin, como una sociedad pantalla para ocultar ingresos.

– “Recuerdo que cuando llegué a Inglaterra me dijeron que las cosas funcionaban así. Por eso creamos Tollin. Me lo recomendó Chris Farnell, el abogado del Manchester y el propio club. No fue ni Jorge Mendes ni Carlos Osorio -abogado- quienes me lo recomiendan. Fue el propio club”.

– “Me dijo Chris que era lo que hacían todos los futbolistas. Yo no quería ser una excepción. Sí quiero ser excepción, siempre dentro del campo, pero fuera del campo quiero ser uno más, como los demás”.

.3. Sobre la no declaración de impuestos en 2011, 2012 y 2013.

– “A mí me dijeron mis asesores que tenía que pagar en 2014. Y en 2014 pagamos todo. Me dicen los especialistas, al hacer las cuentas, que en 2014 pagué incluso más de lo que debía”.

– “La información que tengo de mis asesores es que he hecho las cosas bien y que he pagado lo que tenía que pagar.., ahora que sea más o menos, mucho o poco, eso ya no lo sé…”.

– “Yo sé que gano bien -dinero-, pero todo el mundo -refiriéndose a su equipo de colaboradores- sabe que mi ética es pagar. Y por eso no sé muy bien lo que hago aquí. Todos mis asesores, el propio Manchester, el Real Madrid me dicen que yo no he hecho nada mal, que las he hecho con buenas intenciones, que no tengo la culpa de nada. De verdad, yo no sé qué hago aquí”.

.4. Sobre la responsabilidad de sus asesores y abogados.

– “La gente que tengo alrededor, en la que depositaba mi confianza, es buena y son responsables”.

Jorge Mendes

– “La especialidad de Jorge es conseguir los mejores contratos para los jugadores. Y punto”.

– “Él no tiene capacidad para entender de impuestos ni de la Ley Beckham. Jorge, es como yo, no sabe de impuestos. Jorge es el padrino de mis hijos, es la persona en la que más confío, es honesto y no tiene maldad ninguna”.

Luis Correia

– “Luis Correia busca los contratos de imagen. Tiene estudios, domina idiomas, habla bien”.

– “Polaris es la empresa gestionada por Luis Correia, que es quien me trae los contratos publicitarios y busca patrocinadores para mí. Es la función principal de ellos”.

Carlos Osorio

– “Carlos Osorio era mi abogado. Sólo. Y punto”.

.5. Sobre la dimensión de sus derechos de imagen

_ “Yo soy una persona mundial y todo lo que hago lo hago para el mundo, no sólo para un mercado. Y siempre fue así, desde el principio”.

.6. Sobre lo que ocurrió en un pequeño descanso durante su declaración.

– “¿Puedo quitarme la chaqueta”?. Gracias.

– “¿Me pueden dar agua?. Mi garganta está llorando”.

– “¿Dónde estoy yo?. ¡Ay, Dios mío¡

.7. – Sobre el nombre formal de la conocida como ‘Ley Beckham’.

– “Yo no sabía lo que era la Ley Beckham. No se llama así, ¿verdad?”.

– No, se llama Régimen de Impatriados, contesta el abogado del Estado.

.8. Sobre el axioma de si Cristiano estaría o no declarando en el Juzgado de no ser un futbolista mediático, en diálogo fluido donde la Juez afirma, en primer lugar:

– “Si usted se llama Antonio Pérez, también hubiera venido” -a declarar-.

A lo que Cristiano contesta: “No, eso no lo creo, son cuestiones técnicas”.

.9. Sobre el mundo salarial del futbol

– “En el futbol siempre hablamos de dinero neto”.

10. Sobre la firma de su contrato de derechos de imagen con Peter Lim.

– “En la temporada 2014/2015 cedo mis derechos a Peter Lim. La vida de un futbolista tiene riesgo. Aseguro mi futuro. Me fío de ellos. Cobro por anticipado por si pasa algo con mi vida deportiva. Tenía 30 años. Nuestra carrera tiene riesgos. Por eso me asocié con Peter, para tener mi futuro garantizado”.