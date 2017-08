Liga española rechaza el pago de la cláusula de Neymar

La liga española dijo este jueves que refutó un intento de los representantes del futbolista brasileño para abonar la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que lo liberaría de su contrato con el Barsa para poder fichar con el Paris Saint-Germain.

La liga indicó que no aceptó el pago y tampoco fungirá como intermediaria del futbolista, dijo un funcionario a The Associated Press. El presidente de la liga, Javier Tebas, dijo el miércoles que no asistirán al delantero para marcharse al PSG porque considera que el dinero con el que se financia la transacción viola el reglamento del Fair Play Financiero de la UEFA.

“No, no aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a LaLiga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas y leyes”, afirmó Tebas. “En cuanto al PSG, es un claro ejemplo de dopaje financiero, de club/estado”.

El rechazo de la liga no frena la salida de Neymar del Barcelona, ya que el dinero puede entregarse directamente al club. El pago de la cláusula convertirá al ariete en el jugador más caro de todos los tiempos, superando los 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que el Manchester United pagó por el mediocentro francés Paul Pogba el año pasado.

El Barsa rehusó comentar sobre la decisión de la liga de aceptar el pago.

El funcionario, que habló con la AP bajo condición reglamentaria de anonimato, dijo que Juan de Dios Crespo, un abogado español que representa a Neymar, llegó a las oficinas de la institución el jueves acompañado por tres brasileños con la intención de depositar la cláusula de rescisión.

Imágenes de la televisión mostraron a los representantes de Neymar abrirse paso entre la multitud de periodistas al entrar y salir de las oficinas de la liga en Madrid.

Luego de semanas de silencio, Neymar dijo el miércoles a los directivos, jugadores y técnico del Barcelona que su intención era dejar el club después de cuatro temporadas. Su representante, Wagner Ribeiro, confirmó los rumores que se habían acumulado durante el receso veraniego de que el PSG estaba dispuesto a pagar la suma récord para la cláusula de rescisión.

El vocero de Barcelona, Josep Vives, dijo que el club no negociará y exigirá el pago total de la cláusula. El contrato vigente de Neymar con Barcelona se extiende hasta el final de 2021.

Tebas dijo al diario deportivo AS el miércoles que la entidad considera que el traspaso viola las reglas del Fair Play Financiero de la UEFA, porque los directivos cataríes de PSG están estrechamente vinculados con la familia gobernante del país rico en petróleo.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khalaifi, tampoco quiso comentar sobre la decisión de la liga de rechazar el pago, cuando le preguntaron al respecto en un evento en el que se reunió el jueves con el presidente francés Emmanuel Macron.

Macron aprovechó la ocasión para felicitar al jefe del PSG “por las buenas noticias” sobre la inminente llegada de Neymar. El ministro de financias de Francia, Gerald Darmanin, también tiene motivos para festejar, y dijo a France-Inter radio que “es mejor que este futbolista pague impuestos en Francia que en cualquier otro lugar”.

Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon, lanzó un dardo al PSG en un mensaje en Twitter: “Felicitaciones a Nasser por conseguir esta transacción sin precedentes en el mundo: Me gustaría saber el costo real de la operación”.

En Publimetro TV: