El PSG hace oficial la llegada de Neymar

El París Saint-Germain hizo oficial el fichaje del brasileño Neymar, procedente del Barcelona, por el cual pagaron 222 millones de euros.

La transferencia del delantero se concretó después de que los representantes del futbolista abonaran esta mañana la clausura de rescisión del contrato del astro brasileño

Neymar firmó con el PSG por los próximos cinco años y estaría ganando 30 millones de euros al año.

“Estoy extremadamente feliz de unirme al Paris Saint-Germain”, declaró el jugador a la página oficial del club, tras firmar su contrato.

“Lo que más me motivó de unirme al club es ayudarlo a conquistar títulos que los fans desean. La ambición del PSG me atrajo, junto a la pasión y la energía que esto trae. He jugado cuatro temporadas en Europa y me siento listo para tomar este reto. A partir de este día haré todo lo posible para ayudar a mis nuevos compañeros, para alcanzar nuevos horizontes con mi club y traer alegría a los millones de aficionados que hay en el mundo”, expresó.