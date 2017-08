¡Se va un grande! Juan Manuel Márquez se retira del boxeo

Aunque el propio Juan Manuel Márquez no ha salido a hacer el anuncio, en la cuenta oficial del Consejo Mundial de Boxeo se dio a conocer el retiro del “Dinamita”, quien es uno de los máximos referentes del pugilismo nacional.

A los 43 años Márquez decidió colgar los guantes, luego de una intensa búsqueda por una pelea de despedida que no fructificó como hubiera querido, por lo que prefirió decirle adiós al deporte profesional que lo llevó ser campeón en cuatro divisiones: pluma, súper pluma, ligero y súper ligero.

Fue en 1993 cuando Márquez inició en el boxeo y luego de 24 años sosteniendo combates inolvidables, prefirió marcharse por la puerta grande de uno de los deportes más importantes de México con 56 triunfos, 40 de por la vía del nocaut, a cambio de siete derrotas y un empate.

Disputó 18 títulos mundiales, aunque su pelea más recodaba será la que celebró ante Manny Pacquiao en el 2012 cuando lo mandó a la lona con tremendo derechazo que lo catapultó a la cima de una carrera que de por sí ya era exitosa en aquel tiempo.

Se espera que en los próximos días “Dinamita” ofrezca una conferencia para hacer un recuento de sus logros y dar más detalles sobre su futuro, aunque desde hace algunos años forma parte del ESPN como analista de boxeo.

