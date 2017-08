Chofer de microbús fue 'asaltado' por porra de Pumas

Un grupo de aficionados de Pumas obligó a un chofer de microbús de la Ruta 14 a dejar su pasaje para que los llevara al Estadio Azteca sin remunerarle el trayecto y la pérdida económica de pagar estacionamiento en el Coloso de Santa Úrsula y terminar con su día de trabajo.

Enrique Mendoza, conductor de una unidad de la Ruta 14, llegó con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de salir del estacionamiento norte del Nido azulcrema, en donde fue colocado a la fuerza y pagó lo equivalente a cuatro boletos de estacionamiento, 320 pesos.

“Ellos me tomaron y bajaron a todo mi pasaje, llegué a CU y ahí ya estaba el operativo, pero no me dejaron salir. A mí no me sirve pagar y esperarlos, nadie me va a pagar”, dijo en entrevista.

Y es que los seguidores no le pagaron por abordar la unidad en el metro Escuadrón 201, ni para el estacionamiento y mucho menos la espera que tendrá que hacer de dos horas; pues según el protocolo de seguridad, todos los autobuses saldrán hasta finalizar el partido con los aficionados que transportaron.

La negativa de las autoridades de la SSP fue contundente y el conductor mostró su molestia por lo que catalogó como un asalto, pues no podrá continuar con su día de trabajo y los fanáticos felinos lo sentenciaron para que los espere y los regrese al punto donde fue forzado.

