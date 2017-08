Equipo de futbol despide a sus porristas por ser demasiado sensuales

Insólito momento el que se vivió en el futbol de Inglaterra, cuando el club semi-profesional Ballericay Town FC decidió despedir a todas sus porristas por ser demasiado sensuales y distraer a los futbolistas.

Así lo reveló el dueño del equipo Glenn Tamplin a través de sus redes sociales en donde detalló que los miembros de ambos equipos tenían prohibido mantener algún contacto; sin embargo, algunas chicas mantenían contacto e incluso enviaban sus números a los futbolistas.

Cheerleaders performing Tuesday game WHU as girl that gave her number been sacked so looking forward to seeing them in action Tuesday 💃💃💙💙

— Glenn Tamplin (@glenntamplin) August 4, 2017