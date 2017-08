El hombre más veloz del mundo se retira sin Oro: Usain Bolt se queda con el Bronce

Sabía que podía ser derrotado y ni en eso se equivocó. El hombre más veloz de todos los tiempos decidió poner fin a su carrera porque sabía que sus ’superpoderes’ ya no eran los mismos que hace algunos años, en los que forjó su leyenda, y el cronómetro le dio la razón, la velocidad misma lo hizo. El atleta jamaicano dejó el alma en la pista, por última vez en los 100 metros planos, pero el resultado no fue el mismo, esta vez no ganó como lo dictaba la tradición: Usain Bolt cayó derrotado en la pista el día de su última carrera individual y se despidió de la prueba reina del atletismo con la medalla de bronce, en la Final del Mundial de Londres 2017.

Justin Gatlin será recordado siempre como el hombre que derrotó al mejor atleta de la historia el inolvidable 5 de agosto en el que dijo adiós. El Estadio Olímpico de Londres enmudeció ante lo inédito, el mundo entero se paralizó escéptico por el amargo desenlace del ‘rayo’, luego de ver en la pantalla el nombre del estadounidense robándole la hazaña a quien estaba acostumbrado al oro, con un tiempo de 9.92 segundos, seguido por su compatriota Christian Coleman en el segundo lugar con 9.94 y el tetracampeón mundial en el tercer sitio con 9.95.

“Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. Me dijo: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto”, Justin Gatlin.

Entonces, Gatlin, el villano, quien se llevó los abucheos de los fervientes del protagonista de la noche, se arrodilló ante Usain Bolt y lo alabó con una reverencia como reconocimiento a quien será recordado por siempre como el rey de las pistas, quien sigue siendo el único dueño del récord en los Campeonatos del Mundo con los 9.58 segundos que consiguió en 2009, en Alemania.

El caribeño, quien en un par de semanas cumple 31 años de edad, ya venía ofreciendo signos de debilidad en la primera ronda y en la Final tampoco se mostró muy fino en la salida, pues con183 milésimas, concedió cinco centésimas al campeón olímpico de 2004 y seis a Coleman.

Con el rostro serio y sin el brillo de su sonrisa que tanto lo caracteriza el caribeño clausuró 10 años de reinado en las grandes competiciones y todavía se quedó en la pista, con la bandera de su país en la mano, para saludar a su público, para ejecutar algunas de sus tradicionales poses; para decir adiós, para recordarle al mundo que el hombre que se consagró como Dios en las pistas, también es humano.

FICHA TÉCNICA:

Nacimiento: 21 de agosto de 1986, Trelawny, Jamaica

Estatura: 1. 95 metros

Peso: 94 kilogramos

Profesional desde 2004

LOGROS:

Juegos Olímpicos: 8 medallas de Oro

Campeonatos Mundiales: 11 medallas de Oro y dos de Plata

Récords Mundiales: En 100m, 200m y 4x100m

Récord en 100 metros planos: 9.58 segundos en Alemania 2009

DATO:

El domingo 13 de agosto pondrá fin a su exitosa carrera con la Final de relevos 4×100 en Londres 2017.