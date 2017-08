Sam Adonis humilla y rapa a Blue Panther en la Arena México

El clásico duelo de México contra Estados Unidos vivió un nuevo capitulo en la Arena México, pero pese a lo que la afición esperaba, Sam Adonis salió con la mano en alto y rapó a Blue Panther.

El estadounidense Sam Adonis decidió escupirle a la cara a uno de los luchadores más respetados del CMLL, el mexicano Blue Panther, a quien por semanas atacó y acorraló para que finalmente decidieran jugarse las cabelleras.

Los gritos de la afición no dejaron de escucharse en todo momento en la Arena México, los abucheos para Adonis y la ovación para Panther, así como los gritos de”¡México, México!”, retumbaron por el coloso de la Colonia doctores.

Con todo en contra Sam se llevó la primera caída. Pero poco le duró el gusto, pues el Maestro Lagunero emparejó las acciones con el Nudo.

Posteriormente el combate se enfocó en golpes arriba y abajo del ring, siendo éste el territorio del Adonis que comenzó a tomar el control del encuentro. Pero el veterano gladiador no cedió la victoria, pese a los intentos del importado que aplicó castigos fuertes.

Panther reaccionó e intentó dos paquetes pero no consiguió terminar con el duelo. Un momento de tensión se vivió cuando Sam amenazó con un martinete, recordando aquel castigo que le costó la máscara a Love Machine ante el propio Maestro Lagunero en 1992, pero la historia no se repitió.

Adonis recibió dos topes suicidas, pero el tercero fue esquivado gracias a que El Tirantes evitó que el mexicano se lanzara en el momento preciso. Esto dejó a Panther en malas condiciones lo que fue aprovechado por Adonis que volvió a hacer rabiar al público ondeando la bandera estadounidense, incluso la colocó sobre Panther para burlarse.

El combate siguió afuera del ring, incluso el Maestro Lagunero aplicó una palanca a su rival, pero esto poco sirvió, pues volvió pronto a la acción. Accidentalmente Panther golpeó al réferi, lo que ayudó al estadounidense a propinarle un fuerte castigo a su rival y aprovechando el destante del Tirantes se tomó de una cuerda para ayudarse a mantener a Panther con la espalda plana.

El conteo de los tres segundo llegó y la Arena México quedó en completo silencio, mientras que Sam Adonis celebró el triunfo más importante de su carrera.

FOTOS: Reporte del Viernes de Arena México en https://t.co/QVyXEAEKGe

¡Sam Adonis humilla y deja sin cabellera a Blue Panther! pic.twitter.com/YM85IZy0W0 — CMLL Lucha Libre (@CMLL_OFICIAL) August 5, 2017

