Mexicano Daniel Suárez obtiene su mejor resultado en la Nascar

Daniel Suárez consiguió el tercer puesto en la carrera disputada el domingo en Watkins Glen International, con lo que logró su mejor resultado en su campaña de novato dentro de la categoría principal de la Nascar.

Martin Truex Jr se llevó la victoria, mientras que Matt Kenseth ocupó el segundo lugar.

Suárez ganó su primera etapa de la temporada y se ubicó entre los 10 mejores de una carrera por cuarta ocasión consecutiva, a bordo de su Toyota número 19 de la escudería Joe Gibbs Racing.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo. No nos quedaba mucho combustible hacia el final, no podía empujar mucho, pero defendí bien la posición, no podía hacer más, pero logramos el objetivo de poner el auto en la parte de arriba. Estoy contento de ser una pequeña parte de todo esto”, declaró para Escudería Telmex

Mientras que en Twitter publicó: “Somos más fuertes cada carrera, P3 y cuarto Top 10 consecutivo”.

Suárez ocupó las primeras posiciones durante todo el día, pese a las condiciones peligrosas del circuito. El resultado seguramente le dará más confianza en la serie.

“Sabía que en la segunda mitad del año sería más competitivo”, expresó. “Todo el trabajo duro… está dando frutos. Ahora creo que nos movemos en la dirección correcta. No me sorprende estar corriendo entre los primeros 10. Pero tengo que seguir así”.

En la temporada, Suárez ocupa el 15to puesto, con 508 puntos, frente a los 881 de Truex, el líder del campeonato.