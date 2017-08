Fracaso en Copa Oro no dejará marcados a los jugadores

Fue un fracaso por demás doloroso. Nadie esperaba que México perdiera frente a Jamaica en las Semifinales de la Copa Oro. Para los integrantes del plantel tricolor será una mancha negra en su carrera, pero el defensa central de Chivas, Hedgardo Marín, confía en que no los dejará marcados ni les cerrará las puertas para futuras convocatorias.

“Yo siento que no (los dejará marcados). A lo mejor ustedes pueden decir que fue un fracaso, pero a quizá de todas formas se puede dar (un llamado) en caso que se lesione alguien. Uno siempre tiene que estar preparado”, explicó este lunes, después del entrenamiento del Guadalajara.

El sueño de todos es ganarse un lugar en Rusia 2018. Hedgardo Marín espera que lo vivido en Copa Oro no les quite esa ilusión. “Mi forma de pensar es que siempre hay posibilidades. Para mí siempre va existir una oportunidad. Esperemos en Dios, si se puede ir, qué bueno y si no, seguiremos trabajando para el siguiente Mundial. Es el sueño de todos los jugadores ir a un Mundial y jugarlo. Es algo maravilloso. Entonces, uno siempre se va a preparar para eso y tenemos que estar atentos por si se da la oportunidad”, aseveró.

Y aunque el técnico Juan Carlos Osorio ha sido severamente cuestionado, Marín lo defiende. “Para empezar, nosotros queremos trascender. Cuando uno va a Selección va con esa idea y debemos confiar en su idea, como siempre lo hemos hecho. Lo respeto mucho, es muy buena persona y trabaja bien. Por esa parte, me gusta demasiado su forma de pensar. Habrá quien no le guste, pero cada quien su forma de pensar y de ver”, detalló.

Por último, fue cuestionado sobre la forma de trabajar que tiene Osorio, en la que no se realiza interescuadras y buscó evitar la polémica. “Así como ventajas, no, la verdad. Yo respeto las formas de trabajar de cada uno, cada quien tendrá su método y se respetan. Uno tiene que estar preparado y adaptarse. Lo veo de esa manera y no me quiero meter más. Uno tiene que estar preparado para eso vamos y adaptarse al entrenador”, concluyó.

Marcar diferencia

Chivas continuó este lunes su preparación de cara al duelo de Copa MX del próximo miércoles. Visitará a FC Juárez con la necesidad de una victoria para acercarse a la calificación. Hedgardo Marín dijo que no se pueden confiar, pero también están obligados a demostrar superioridad sobre un equipo de la Liga de Ascenso.

“Sabemos que tenemos que marcar diferencia ante un equipo de Ascenso, pero será complicado. El partido allá hace dos temporadas perdimos. Es una cancha difícil y por lo que juegan ellos, será complicado. Es muy importante conseguir una victoria, seguir sumando en Copa para estar calificados y ganar confianza en la Liga”, afirmó el central.

El miércoles, será titular en la Copa MX. En la Liga, aunque fue seleccionado nacional en la Copa Oro, es considerado suplente. Pero Hedgardo Marín aseguró sentirse a la altura del compromiso. No se ve menos que Oswaldo Alanís o Jair Pereira, lo dueños de ese puesto.

Es muy importante seguir tomando esa confianza con una victoria, seguir sumando. “Todos estamos listos, es un buen plantel el que tenemos y cualquiera puede ser titular. Yo me siento de esa forma, puedo hacerlo de buena manera y demostrarlo en la cancha. Creo que estamos muy cerca todos”, finalizó Hedgardo Marín.