Sobrevivientes del Chapecoense realizan saque de honor en el Camp Nou

El Camp Nou recibió por todo lo alto a los jugadores del Chapecoense en la presentación de uno de los trofeos Joan Gamper más emotivos que se recuerdan, ya que nadie olvida el accidente del 28 de noviembre en Colombia que dejó sin vida a 71 personas y que hirió fatalmente al equipo.

Sólo tres futbolistas sobrevivieron: Alan Ruschel, Jakson Ragnan Follman y Helio Hermito Nieto. Los tres han saltado al césped después de que lo hizo el resto de sus compañeros y recibieron la ovación más sentida por parte de todos los aficionados y de la plantilla azulgrana. Ellos fueron los encargados de realizar un saque de honor que inundó de sentimiento y decibelios el estadio.

De estos tres supervivientes, sólo Alan, el capitán, estaba en condiciones de saltar al campo. Lo hizo después de ocho meses de recuperación física, por no hablar del fuerte impacto anímico. Muchas emociones para el defensa, de 27 años, ilusionado por vestirse de corto.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que para la entidad era “un honor” recibir al Chapecoense. “Lo ha pasado muy mal en los últimos meses”, recordó.

El capitán, Andrés Iniesta, se sumaba al sentir de su técnico: “Es un día muy especial. Nos hace muy felices que podáis estar aquí, espero que sea inolvidable”.

El Trofeo Joan Gamper es un compromiso especial, por infinidad de intangibles motivos, para los jugadores del cuadro brasileño. Sin embargo, el amistoso supone un paréntesis para una situación deportiva complicada: el Chapecoense trabaja para eludir el descenso y ha viajado después de perder 2-0 contra el Coritiba.

Los futbolistas brasileños lucieron una camiseta especialmente diseñada para este compromiso, blanca con 73 estrellas verdes, ya que el club fue fundado en 1973. Ahí, hacia las estrellas, miran los componentes de la actual plantilla del Chapecoense en el Gamper y en todos sus partidos. La ovación es innegociable.

Pega essa imagem! Barcelona vs Chapecoense | Camp Nou | 15h30 #VamosChape #JoanGamper pic.twitter.com/hHZubNimV8

Apresentação do Neto, Follmann e do Alan Ruschel no Camp Nou! 🏹⚽️💚#VamosChape #JoanGamper pic.twitter.com/VjRVsDvs1a

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 7, 2017