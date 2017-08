Tacle defensivo Vince Wilfork anuncia su retiro de la NFL

Después de 13 temporadas de carrera, el emblemático tackle defensivo Vince Wilfork anunció su retiro del deporte este lunes, informó el sitio en Internet de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Wilfork, de 35 años de edad, llegó a la NFL como la primera selección de Patriotas de Nueva Inglaterra en el Draft de 2004, proveniente de Huracanes de la Universidad de Miami.

El tacle de 1.88 metros de estatura y 147 kilogramos de peso jugó 11 campañas con Patriotas; Wilfork formó parte de los equipos ganadores del Super Bowl XXXIX y XLIX; las últimas dos temporadas de su carrera las pasó con Texanos de Houston.

Wilfork participó en 189 partidos (179 inicios) de temporada regular en la NFL y acumuló 366 tacleadas individuales y 559 asistidas; durante su trayectoria, el experimentado tacle promedió 16.0 capturas, tres intercepciones, un touchdown, forzó cuatro balones sueltos y fue seleccionado en cinco ocasiones para el Pro Bowl, según el sitio oficial de la NFL.

A través de su cuenta de Twitter, Wilfork escribió: “Ha sido una gran carrera, pero el tiempo ha llegado,” y añadió un video en el que dejó ver la divertida personalidad que lo caracterizó durante su trayectoria en la NFL.

Well y’all – it’s been a great run, but the time has come. @Kingsford #Sponsored pic.twitter.com/DXfDzholBi

— Vince Wilfork (@wilfork75) August 7, 2017