Aficionados se burlan del video que Browns le dedicó a Osweiler

Luego de que los Browns de Cleveland anunciaron que Brock Osweiler será su mariscal de campo abridor en la nueva campaña de la NFL, el equipo le dedicó un video en redes sociales que recibió muchas burlas.

En dicha grabación musicalizada aparece el quarterback lanzando sólo pases cortos, lo cual fue duramente criticado.

For those about to Brock 🤘🎸#UnitedByStripes @bosweiler17 pic.twitter.com/Uyo75ccADF

— Cleveland Browns (@Browns) August 7, 2017