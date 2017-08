Carlos Vela revela que jugara con Los Ángeles Football Club

Tras darse a conocer que Carlos Vela jugará en la MLS de los Estados Unidos a partir de 2018, el mismo jugador reveló a qué equipo va.

Luego enviar un comunicado agradeciendo a la Real Sociedad mediante su cuenta de twitter, minutos después e mexicano subió un mini video donde aparece enfundado en la sudadero y gorra de su nuevo club, que por cierto será dirigido por Bob Bradley,

Míralo:

My new Club in 2018. @LAFC pic.twitter.com/hR0tZ8eLFI

— carlos vela (@11carlosV) August 8, 2017