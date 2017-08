VIDEO: Mourinho se enojó y regaló su medalla de segundo lugar

Siempre polémico en sus hechos y dichos, José Mourinho protagonizó uno de los momentos más llamativos durante la ceremonia de premiación de la Supercopa de Europa.

Una vez recibida la medalla de subcampeón luego de la derrota sufrida con el Manchester United frente al Real Madrid, el entrenador portugués se dirigió a una de las cabeceras del Estadio Philip II para obsequiar la presea a uno de los aficionados de los Red Devils.

“A veces cuando gano tampoco me quedo con ellas… Imagina cuando pierdo. La medalla terminaría en un cajón en mi casa y para ese chaval es como regalarle la luna, la guardará como un tesoro. Tenía una camiseta del Manchester y para él será algo que no olvidará en toda su vida”, declaró al respecto.

No todo fue polémica con The Special One, puesto que se acercó a cada uno de los jugadores Merengues para felicitarles por la victoria, destacando que Cristiano Ronaldo fue uno de los que le saludó con mayor gusto.

‘CON EL VAR NO VALÍA EL GOL DEL 1-0’

En la conferencia de prensa posterior a la final de la Supercopa, Mourinho lamentó que la UEFA no instalara el sistema de videoarbitraje (VAR), pues a su entender el gol de Casemiro que significó el 1-0 del Real Madrid ocurrió en posición fuera de juego.

“El Real Madrid fue superior en algunos lapsos del juego, pero el gol del 1-0 es en fuera de lugar. Con el VAR no valdría y terminamos 0-0 el primer tiempo”, aseveró el DT del Manchester United.