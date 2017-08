Los videojuegos podrían llegar a París 2024

Los mejores talentos en los videojuegos podrían tener la oportunidad de participar en una competición olímpica, en París 2024.

Tony Estanguet, copresidente del comité que ha impulsado la candidatura de la capital francesa para organizar los Juegos Olímpicos, dijo a The Associated Press que sostiene conversaciones con representantes de la industria que ofrece modalidades electrónicas de distintos deportes. Ha conversado también con dirigentes del COI para plantear la posibilidad de que los videojuegos se incorporen al programa olímpico en 2024.

Los torneos de videojuegos o eSports han alcanzado una gran popularidad, atrayendo a multitudes de jóvenes a las sedes donde se llevan a cabo. Se incorporaron ya a los Juegos Asiáticos, y podrían alcanzar la condición de deporte oficial de esas competiciones para 2022.

Sin embargo, no se han definido los detalles sobre qué versiones de videojuegos formarían parte del programa de competiciones.

París será ratificada como sede de los Juegos de 2024 durante la reunión del Comité Olímpico Internacional prevista para el mes próximo en Lima, luego que su única rival, Los Ángeles, accedió a organizar la edición de 2028.

Estanguet considera que una competencia de talentos digitales debería considerarse un deporte legítimo, si es que se busca que los Juegos Olímpicos sigan siendo relevantes para nuevas generaciones de fanáticos.

“Tenemos que contemplar esto, porque no podemos decir ‘eso no nos compete, no se relaciona con los Olímpicos’”, dijo Estanguet durante la entrevista en Londres. “La juventud sí está interesada en los deportes electrónicos y en este tipo de cosas. Hay que analizarlo, hay que reunirnos con ellos, hay que ver si es posible tender algunos puentes”.

El programa para los Juegos Olímpicos de 2024 comenzará a definirse en 2019. Un año después, cuando hayan concluido los Juegos de 2020 en Tokio, el COI tomaría una decisión definitiva sobre qué deportes se añadirán.

“Hay algo de tiempo para analizar, interactuar, involucrarnos”, añadió Estanguet. “Dedicaremos algo de tiempo después de (la reunión del COI en) Lima para involucrarnos con nuevas personas y con otros interesados. El COI tendrá la última palabra sobre si los deportes electrónicos se integran al programa. Vamos a discutirlo entre nosotros”.