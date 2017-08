Lupita González viajó al Mundial de Atletismo con la misión de ganar medalla

La subcampeona olímpica y medalla de oro en Copa Mundial, la mexiquense María Guadalupe González viajó al Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 por una medalla para México en la caminata de 20 kilómetros.

“El compromiso es muy fuerte. Siempre he tenido la ilusión de regresar con algo para México. Voy a salir a luchar y a pelear contra ya sea rusas, chinas, italianas…, contra todas”, expresó.

El hecho de ser una real esperanza de medalla para México en este mundial, respondió que “me motiva el que pueda dar ese resultado y asumo el compromiso y tengan la certeza que voy a salir a morirme en la raya”.

Se definió como “una terca y persistente” por dar hasta la última pizca de esfuerzo por alcanzar lo máximo y “voy con esa mentalidad y hacer mi debut con un buen resultado”.

Respecto a figurar como la quinta del ranking mundial, indicó que “hay esperanza de que se puede lograr algo. Todas las participantes me ocupan, porque muchas están por debajo de la hora y 30 minutos”.

De cara al mundial puso también énfasis a la técnica de la marcha atlética, porque los jueces ya la conocen y por ende van estar con un ojo calificador más estricto. “No quiero llevarme una amonestación tan temprano que no me permita hacer lo que tengo en mente”.

Donde quiera que compite es ganadora de más primeros lugares que segundos y por consecuencia es ella una competidora a vencer. “Ellas han de tener una estrategia para que no logre lo que deseo. Las europeas y de otros países van con equipo completo y las mexicanas somos dos”.

GUADALUPE SÁNCHEZ LO HIZO DESDE BOLIVIA

Mientras la subcampeona olímpica viajó de la Ciudad de México a Londres, desde Bolivia lo hizo Guadalupe Sánchez, porque ella y su entrenador decidieron cerrar la preparación en el altiplano de aquella nación sudamericana. “No hemos platicado y a la mejor llegando, pero es complicado trabajar en equipo porque yo ya tengo definida mi estrategia”.

Durante la competencia en los Juegos Olímpicos Río 2016 enfrentó sola a las demás participantes, en especial a las chinas que le ganaron el metal dorado. “Competir sola ante ellas se siente que están jugando contigo, porque va una y te desgasta y va otra y te desgasta”, expresó.

Recordó que en Río 2016 “ellas se turnaban y yo no pude dejar ir a ninguna, porque si me quedaba yo daba hincapié que tomarán la delantera y fue lo que no quise. Ya lo viví una vez y ya estoy preparada para enfrentarlas sola”.

