Reyes defiende a Osorio: 'es un gran entrenador'

El medio futbolístico nacional se desvive en críticas para Juan Carlos Osorio. Tras el fracaso de la Copa Oro, no son pocas las voces que exigen su salida de la Selección mexicana. Pero el técnico colombiano es defendido por sus dirigidos. Este martes, fue Luis Reyes, lateral izquierdo del Atlas, quien apostó por la continuidad del estratega.

“Es un plan de trabajo. La idea es llegar al Mundial y vamos bien en la eliminatoria. Ha hecho un gran trabajo. Ha sido criticado por las rotaciones, pero es su estilo. Es un gran entrenador, una gran persona, muy estudioso. Analiza bien a los rivales, es el entrenador que está en la actualidad y debemos seguir trabajando”, explicó Reyes.

Sabía que si fallaba no me arrepentiría, de lo único que me podría arrepentir era de no intentarlo 🏃🏻🔴⚫️⚽️🍖 pic.twitter.com/ddqfQlDDJy — L. R e y e s 1️⃣4️⃣ (@l_reyes14) August 8, 2017

El futbolista del Atlas no sólo fue parte de la Copa Oro. También estuvo con el Tricolor en la Copa Confederaciones, donde México perdió en semifinales y también el duelo por el tercer lugar. Reyes no tuvo actividad en ese certamen, pero igual lamentó los resultados. “Duele, la verdad. La idea era ganar contra Alemania. Dolió mucho esa derrota. Estando afuera la sentí. Queremos trascender, lamentablemente no se dio el resultado y debemos seguir en lo que viene”, aseveró.

“Aprendí mucho, a pesar de no tener minutos. Disfruté mucho de estar al lado de ‘Chicharito’ y Layún. Aprendí mucho de ellos. Me quedé satisfecho. Sentí que me hicieron falta minutos, pero tuve la mejor actitud. Son decisiones que tomó Osorio y las respeté. Me entró la desesperación por querer jugar, pero lo tomé por el lado positivo”, agregó.

Agradeció a Osorio la oportunidad que le ha brindado. En poco tiempo, todo ha cambiado para Luis Reyes. “Estoy muy contento por todo lo que me ha pasado en este año futbolístico. Me cambió la vida completamente. De estar en Segunda a jugar en Atlas y Selección. Espero que este ejemplo de vida les sirva a muchos jugadores mexicanos”, sentenció.

No le urge irse

Aunque en el pasado draft hubo ofertas importantes para llevárselo, la directiva del Atlas aguantó los “cañonazos” de dólares. Los Zorros quieren retener a Luis Reyes un poco más. Y la idea del propio jugador es la misma: no desea salir por ahora del conjunto rojinegro.

“Estoy contento en Atlas, tengo gran cariño por la ciudad, mi hijo es tapatío, no me urge salir. Desde que porté la playera del Atlas, mi sueño ha sido conseguir algo. En mi proceso salí campeón (de Segunda), me gustaría mucho ser campeón en Primera y cambiar la historia del Atlas”, afirmó.

Y aseguró que su equipo va por buen camino. “La directiva hizo un gran trabajo, mantuvo la base más los que llegaron. Con Caraglio y Uvaldo el equipo se hizo fuerte. Tenemos el sueño de ser campeón y hay que trabajar para eso. Yo quiero ser campeón. Quiero conseguir grandes cosas. La gente se merece eso”, concluyó Luis Reyes.

Este miércoles, Luis Reyes será sometido a pruebas médicas para determinar si puede o no jugar el viernes contra América. Sufre una molestia muscular que ya le impidió jugar el domingo pasado, frente al Toluca.

Está con nosotros @l_reyes14 para charlar con los medios de comunicación. pic.twitter.com/T8iwWjNRm7 — Atlas FC (@atlasfc) August 8, 2017

TAMBIÉN PUEDES VER: