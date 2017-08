'Chicharito' sólo busca su felicidad aún en contra de los mexicanos

El delantero Javier Hernández salió en defensa de sus compañeros, Carlos Vela y Jonathan dos Santos, quienes decidieron emigrar a la MLS para la próxima temporada, y pidió a la afición que no vea siempre el lado negativo de todo lo que hacen los mexicanos.

En su primera conferencia como jugador del West Ham, ‘Chicharito’ dejó claro que permanecer en Europa no lo hace mejor persona o futbolista que sus compañeros con el Tri, por lo que no le gusta que lo pongan como ejemplo.

“Mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos. A mí no me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido al West Ham, porque yo soy diferente a ellos, pero eso no me hace mejor persona o mejor futbolista, ni más ambicioso ni mucho menos, hay que respetar a los mexicanos”, fue la petición del ’17’ del conjunto londinense.

“A veces mucha gente se burlan de mí, pero es la realidad, ¿qué nos cuesta verle el lado positivo a las cosas?, ¿por qué hay que verle el lado malo a cualquier mexicano, a cualquier ser humano?, ¿por qué todo debe ser malo?, ¿por qué todo debe ser hacia atrás?, ¿por qué todo debe ser en contra?”, insistió el canterano de Chivas.

Asimismo, destacó las cualidades de la Liga de Estados Unidos, a la que Carlos Vela ya anunció su llegada y se dijo feliz por la decisión que tomó el ex atacante del Arsenal al ponerle fin a su aventura por el ‘Viejo Continente’.

“Estoy feliz si él está feliz, si por algo lo decidió… Cada quien hace lo que quiera de su vida, creo que por algo lo hizo, va a jugar en una ciudad que es prácticamente mexicana, va a estar a una Liga que ha crecido muchísimo, hay que guardarle mucho respeto y mucha admiración, creo que le podríamos aprender muchísimo para que nuestro futbol crezca”, apuntó.

Es así, que el ex jugador del Manchester United aseguró que ellos como futbolistas sólo buscan su felicidad, aunque a veces sus decisiones no sean motivo de orgullo para la afición de su país.

“Si a veces tomamos decisiones en nuestras vidas que no hacen sentir orgullosos a los mexicanos, qué más queremos hacer si nosotros tratamos de buscar nuestra felicidad”, advirtió.

Finalmente, recordó el motivo por el que decidió fichar con los ‘Hammers’, equipo que lo obliga a salir de la zona de confort en la que no le gusta estar.

“La ambición que tiene este club para puestos europeos, estar en la mejor liga del mundo y salir de mi zona de confort, que soy adicto a eso, la conformidad a veces me inconforma, porque yo quiero seguir creciendo, la vida es eso, es aprendizaje, es irme conociendo, quiero tener muchas experiencias, estar en los mejores lugares, los más complicados”, sentenció.

Aquí te dejamos el video: