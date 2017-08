¿Quiénes son Mauricio Heredia y Marco Antonio Fregoso, ligados a Márquez?

Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, son dos personajes que aparecen vinculados al futbolista Rafael Márquez quien es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La dependencia norteamericana señala a Heredia y Fregoso como actores de actividades a nombre de Márquez, pero ¿quiénes son ellos?

Heredia Horner es un viejo amigo de Rafa, amistad que lo llevó a la dirigencia de la fundación del jugador del Atlas.

Según una entrevista que concedió al sitio Gentebien.com, Márquez se reencontró con su viejo amigo Mauricio para echar a andar la Fundación.

“Después de haber perdido el contacto con uno de mis mejores amigos, Mauricio Heredia, volvimos a tener relación cuando él me propuso hacer una escuela de futbol pero en ese entonces no me interesaba, yo le planteé hacer una fundación donde ayudáramos a los niños más necesitados y así comenzó el sueño de esta fundación”, dijo Márquez al sitio.

Por su parte, Fregoso González es un abogado prestigioso de Guadalajara que, de acuerdo al comentarista David Faitelson, su nombre comenzó a sonar cuando Rafa Márquez estaba en negociaciones con el Hellas Verona de Italia.

“Al señor Heredia lo conozco como el hombre que maneja la Fundación de Rafael Márquez, Rafa es el presidente y él es el director de la Fundación Rafael Márquez. Y a Marco Antonio Fregoso, si no me equivoco, es un abogado. Alguna vez lo escuché o me sonó dentro de un tema de representación”.

“Es decir, cuando Márquez regresó al futbol mexicano vía el León y después fue a jugar de regreso al futbol europeo a Italia, apareció este hombre Marco Antonio Fregoso. Son dos hombres ligados a él y también a otras empresas que tenía o tiene Rafa identificadas como clínicas de rehabilitación deportiva”, precisó Faitelson al programa de radio Atando Cabos de Denisse Maerker.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Congelan bienes a ‘Rafa’ Márquez; en riesgo su visa estadounidense

Rafael Márquez y Julión Álvarez, investigados por vínculos con el narco

El club mexicano presidido por ‘El Tío’, un presunto narcotraficante

Crueles memes atacan a Rafa Márquez por supuesto lazo con el narco

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV