VIDEO: Rafa Márquez rechaza tener vínculos con el narcotráfico

Las acusaciones son graves. Al capitán del Atlas, Rafael Márquez se le acusa de lavado de dinero. Lo señala el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este miércoles, se ausentó de la práctica de su equipo para acudir a declarar voluntariamente frente a las autoridades. Y por la noche, dio la cara para ofrecer su versión de los hechos.

“El día de hoy diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Ante ello, niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas”, explicó.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han mencionado o que han ventilado diversos medios de comunicación”, añadió.

“Quiero ser muy puntual y reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en al medida que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación de esta situación. También quiero pedir respeto hacia mi familia y hacia mi situación porque no es una situación normal, es una situación difícil y les pediré que tengan el mayor respeto posible a todos ustedes. Agradecer también a todos los que me han mandado mensajes de motivación, mensajes de apoyo, mensajes de aliento. Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar”, sentenció el rojinegro.

“Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen. Muchísimas gracias”, concluyó, sin aceptar preguntas de los medios presentes en el Club Atlas Colomos.

Las autoridades estadounidenses difundieron este miércoles un comunicado en donde mencionan que el futbolista y al cantante Julión Álvarez actuaron como prestanombres de Raúl Flores Hernández, presunto líder de una red de lavado de dinero y ligado al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).