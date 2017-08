"Rafael Márquez es intachable": Carlos Salcido

El escándalo tomó a todos por sorpresa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Rafael Márquez, junto a otros 21 mexicanos, por presuntamente lavar dinero para el narcotraficante Raúl Flores. El medio futbolístico nacional se ha sacudido.

Carlos Salcido fue compañero de Márquez en Selección mexicana durante muchos años. Lo conoce bien. Y la tarde de este miércoles ha asegurado que el ex jugador del Barcelona es una persona intachable, que merece todo su respeto.

“Yo no sé, hermano, es la verdad. Para mí Rafa Márquez tiene todo mis respetos, es mi ídolo y hasta hablando de futbol. Lo otro no me interesa”, aseguró al ser cuestionado sobre el tema, después del entrenamiento.

Carlos Salcido acudió a las instalaciones de La Gigantera, a un costado de Verde Valle, para pláticas con las jugadoras de Chivas femenil y brindarles su apoyo. Ahí, se le insistió en el tema de Rafael Márquez.

“No sé, de eso yo no hablo, hermano. Lo único que te puedo decir es que para mí Rafa es mi ídolo, te lo digo así. Es una persona intachable para mí, es una persona que era un jugador que teníamos nosotros en la defensa (de Selección). Lo demás no me interesa, ya está, ni sabía”, concluyó Salcido.

Así, el capitán de Chivas mostró su apoyo al del Atlas. Más allá de los colores, Salcido habló por la persona. Márquez se encuentra inmiscuido en un tema delicado. Y el escándalo parece no terminará rápido.