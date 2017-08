VIDEO: Ricardo Peláez revela la verdad del día que Vela se negó a ir al Mundial

Luego de que se dio a conocer que Carlos Vela volverá al Continente Americano en el 2018 para jugar en la MLS, Ricardo Peláez recordó una de las anécdotas que vivió junto al atacante mexicano cuando decidió no aceptar la invitación para el Mundial del 2014.

Invitado al programa ESPN am, el ex directivo del América relató cuando junto con Miguel Herrera visitaron al goleador en España y sostuvieron una charla que parecía por buen camino, pero al final el bombardero decidió declinar su participación en Brasil 2014.

“Hablamos con su representante y nos dijo que fuéramos, que platicáramos y que después que yo (Peláez) me saliera porque soy muy frontal y digo las cosas muy directo, que era mejor que Carlos platicara con Miguel. Entonces yo me levantó para dejarlos solos y el representante me dice, no quédate, entonces ya no le entendía porque habíamos quedado en una cosa y me paré y me salí”, comentó.

Peláez alabó la personalidad de Vela y desde su pùnto de vista se negó a ir al Mundial por un malestar contra algún directivo mexicano: “A la media hora salió Miguel Herrera de la platica y dijo que no. Yo creo que traía algún dolor contra alguien, pudiera ser lo que vivió en Monterrey. Alguna diferencia, algo que le molestaba y hasta ese momento dijo que no. Después dijo que sí y lo noté muy comprometido”.