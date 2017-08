Al no ser declarado culpable, Rafa Márquez no puede ser desafiliado de Atlas y la FMF

La carrera deportiva de Rafa Márquez no debería ser interrumpida por fungir como prestanombres de Raúl Flores Hernández, luego de ser señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como uno de los 22 involucrados, puesto que no hay ninguna declaratoria de culpabilidad.

“Es un tema mental. Es un tema de él, de cómo se sienta. No está impedido hasta que la Federación o su club intenten hacer algo en su contra, si es que lo hacen. De lo que tengo como elementos, que no hay ninguna declaratoria de culpabilidad respecto de él, por lo que si mentalmente se siente capaz de seguir jugando, puede hacerlo, aunque obviamente no lo hará en Estados Unidos.

“Dada la importancia de lo que está en juego, sería mejor que dedicara el 100 por ciento de sus energías, junto a sus abogados, a una buena defensa, en relación a lo que está sucediendo”, apuntó Ricardo de Buen, abogado especialista en temas deportivos en una entrevista a ESPN.

El abogado recalcó que no habría elementos legales para que se le congele por parte de la Federación Mexicana de Futbol y el Atlas, aunque muy distinto sería que como mutuo acuerdo el club y Márquez lleguen a un trato “ en lugar de jugar, se ponga a defenderse y ‘no hacer ruido ni para ustedes (Atlas) ni para mí”, concluyó.

