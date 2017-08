'Rafa Márquez es una persona honesta': Rodolfo Cota

Rafael Márquez se encuentra en una situación delicada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de tener nexos con el narcotráfico. Y el gremio futbolístico, poco a poco, sale a respaldarlo. La tarde de este jueves, fue el arquero de Chivas, Rodolfo Coto, quien expresó su apoyo. “Es una persona honesta”, dijo el guardameta que estuvo con el jugador del Atlas en Selección mexicana.

“Es un líder, una persona honesta, por lo poco que me tocó ahora estar con él. La gran carrera que tiene lo respalda, por lo que ha logrado, porque es un jugador de los más importantes que ha dado México. Rafa tiene mi total respeto y admiración, por lo poco que lo conocí. Lo que ha hecho en su carrera es de respetarse, es de alabarse todo lo que ha logrado. Te puedo decir que es un gran líder, me tocó estar ahí en vestidores con él y como compañero es una gran persona. En lo deportivo ni hablamos: cada entrenamiento muy profesional. Lo único que puedo hablar de él son cosas buenas”, sentenció después del entrenamiento de Chivas.

Además, aseguró que aunque muchos no se manifiesten públicamente, por lo delicada de la situación, Márquez tiene respaldo de todo el gremio. El guardameta señaló que se le puede apoyar de forma directa, sin necesidad de hacer declaraciones en los medios de comunicación.

“Para eso tenemos el número de Rafa, cada uno que le ha tocado convivir. Yo tuve la fortuna de convivir con él, tenemos su número. Expresar apoyo no es salir en cámaras y decir cosas. Si el pidió respeto, eso debemos tener. De mi parte no voy a tocar ese tema, no voy a hablar. Si le quiero demostrar mi apoyo a Rafa Márquez, se lo haré saber a él, que para eso me tocó estar con él y sé si me puedo acercar a tocar esos temas. Si pidió respeto, no debemos tocar eso. Ni enterado estoy, ni sé mucho del tema así que no me toca”, agregó Rodolfo Cota.

La Asociación, en el limbo

Por otra parte, Rodolfo Cota dijo desconocer qué pasará con el movimiento que encabezaba Rafael Márquez. El capitán del Atlas buscaba crear una Asociación de Futbolistas que velara realmente por los intereses del gremio. Ahora, ese proyecto está en el limbo.

“La verdad que no sé qué vaya a pasar, tampoco estoy informado de eso. Además, se ve con los capitanes de los equipos, así que no te puedo ayudar mucho con esa pregunta que es para los capitanes de cada club”, finalizó Cota.