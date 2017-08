Jugador recibe mensajes para que lesione a Neymar

El rencor que les quedó a varios aficionados contra Neymar tras su salida del Barcelona ya rebasó los límites, pues desean incluso que el delantero brasileño se lesione y quede fuera del PSG en su debut.

Así lo reveló el jugador del Guingamp Jordan Ikoko, al asegurar que en redes sociales ha recibido un sinfin de mensajes solicitándole que le hago daño al ex futbolista blaugrana en el duelo de la segunda fecha de la Liga de Francia.

Es así que el defensa de 23 años dejó claro, en declaraciones para el diario galo L´Equipe, que no tiene ninguna intención de lastimar a Nemar en el partido que marcaría el debut de ‘Ney’ con el equipo parisino.

“En Twitter leo todo el rato: ‘Hazle daño’. Yo no soy así. Voy a ser agresivo como debo serlo sobre un terreno de juego. No voy a ir a hacerle daño. Si me hace un ‘cañito’ no bajaré la cabeza. Es Neymar, lo esperamos de él”, advirtió.

Luego de que el PSG anunciara que Neymar recibió el permiso para jugar, se espera que tenga sus primeros minutos en el cuadro titular de Unai Emery en el duelo ante el Guingamp.

