¡Siempre se vuelve! Mr. Niebla regresa a la Arena Coliseo

Grandes batallas son las que se esperan este sábado en la tradicional Arena Coliseo de Perú 77, función que estará encabezada por el duelo que sostendrán el ídolo tepiteño, Carístico, Marco Corleone y Dragon Lee enfrentando a Terrible, Rey Bucanero y el regreso al coloso de La Lagunilla del “apestoso mayor” Mr. Niebla, una tercia ruda que hará hasta lo imposible por teñir de maldad el ambiente de la Arena Coliseo.

Mucho tiempo ya en que Mr. Niebla no aparecía en las carteleras de este histórico escenario, pero ahora viene con toda la intención de hacer de las suyas y llevarse, como siempre, el aplauso de toda la afición que lo ha colocado en el pedestal de ídolo. Por esto, los científicos tendrán un duro compromiso, más aún porque Rey Bucanero llegará motivado porque la próxima semana viajará a Londres representando al CMLL.

En la lucha semifinal Stuka Jr; Rey Cometa y Johnny Idol unirán fuerzas para enfrentar a Dragón Rojo Jr; Pólvora y “el tanque alemán” Vangelllys.

Interesante será ver las acciones del match relámpago donde Guerrero Maya Jr; y Sagrado se enfrentarán en mano a mano, pues aún quedan las rencillas de cuando, acompañados por The Panther y Misterioso Jr; disputaron el Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo.

En la lucha especial la espectacularidad de Drone, Fuego y Pegasso no se hará esperar enfrentando a Los Cancerberos del Infierno conformados por Virus, Raziel y Cancerbero. Antes, el jovencito Star Jr; Fiero y Oro Jr; chocarán ante Arkangel de la Muerte, Sangre Azteca y el “Pedro Infante de la lucha libre”, Metálico.

Y para abrir las acciones sabatinas aparecerán Último Dragoncito y Fantasy para enfrentar a Pequeño Olímpico y Pequeño Nitro.

Recuerden que la hora mágica del Consejo Mundial es en punto de las 7:30 de la noche en los sábados de Arena Coliseo.

ELÉCTRICO ROMPE BARRERAS

El Campeón Nacional Ligero, ahora con Maestría

Este 2017 el concepto de Los Pequeños Estrellas cumple 25 años de su aparición, por lo que este selecto grupo de luchadores está de manteles largos. Pero hay uno de sus elementos que tiene doble razón para festejar, pues además de ser el actual Campeón Nacional Ligero, Eléctrico realizo exitosamente el examen para obtener el grado de Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.

“Estoy satisfecho con lo que he logrado en el ámbito académico, porque combinar la lucha libre y el estudio no es nada fácil, ahora es tiempo de cosechar más logros en lo deportivo para destacar en ambas ramas en que me desarrollo”, aseguró el orgullo del Instituto Politécnico Nacional”.

Egresado del ESIME Zacatenco, Eléctrico realizó su tesis de maestría con un tema relacionado con un modelo sistémico donde se aplica el modelo de desarrollo sustentable para las energías convencionales y renovables.

Eléctrico es un joven baluarte de los Pequeños Estrellas, y aunado a lo académico ha obtenido primeros lugares en diferentes ediciones del Torneo de Fisicoculturismo del CMLL, ganó la máscara de Pequeño Warrior, ha puesto en alto la lucha libre del Consejo en Estados Unidos y Europa, además de ser el actual Campeón Nacional Ligero, y va por más.