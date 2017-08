LadyPumas aclara el incidente en CU y ofrece disculpas

Durante el partido entre los Pumas de la UNAM y los rayados de Monterrey correspondiente a la Copa MX, la cancha del Estadio Olímpico Universitario fue escenario de un penoso incidente, cuando una aficionada en estado de ebriedad encaró a otro seguidor del conjunto felino y se hizo viral en redes sociales.

VIDEO: Nace #LadyPumas y hace de las suyas en CU

Ante esta situación, Majo Espinosa, mejor conocida como #LadyPumas por el incidente, rompió el silencio y contó su versión de los hechos mediante un comunicado de prensa.

“Quisiera contar mi versión no sin antes ofrecer una disculpa a la institución, al equipo y a la persona agredida durante este episodio de mi vida. Fue un error de mi parte haber abusado del alcohol como lo hice, no obstante, hubo hechos previos a la grabación del video que evidentemente no fueron contados”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, la seguidora reveló que ha recibido gran cantidad de mensajes agresivos y amenazas, mismos que ponen en riesgo su integridad y aseguró que su caso manifiesta “un capitulo más del machismo mexicano”.

“no trato de justificar mis actos, porque estuvo mal tanto mi reacción como la manera en la que abusé del alcohol, pero también quiero dejar claro que no me parece justo que esta situación que están vitalizando me ponga en riesgo como mujer”, apuntó, al instante en que reiteraba sus disculpas a los involucrados en el penoso incidente.

