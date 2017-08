¡Triste despedida! Usain Bolt se lesiona en su última competencia

Usain Bolt no pudo terminar su última carrera.

El hombre más rápido de la historia no pudo completar el cierre del relevo de Jamaica 4×100, la prueba en la que este sábado puso punto final a una excelsa trayectoria en el atletismo.

Al enfilar hacia la meta, Bolt debió frenarse después de unos cuantos metros por una lesión en la pierna izquierda.

Bolt se despide del Mundial de atletismo en Londres con una magra cosecha de una medalla de bronce, que atrapó en los 100 metros.

Su colección final en los mundiales quedó en 11 títulos. También sumó ocho medallas olímpicas de oro, además de ostentar los récords mundiales de 9.58 segundos en los 100 y 19.19 segundos en los 200. Se va como el único velocista que ha conseguido el doblete 100-200 en tres olimpiadas.

Gran Bretaña dio la sorpresa en la final con un tiempo de 37.47 segundos para vencer a Estados Unidos, que quedó cinco centésimas detrás. Japón completó el podio.

This is how Usain Bolt's career just ended. Maybe he was human after all pic.twitter.com/CHOyDuDQsz

— Barstool Sports (@barstooltweetss) August 12, 2017