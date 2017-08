VIDEO: El autogol más rápido de la historia

El Paide Linnameeskond marcó el autogol más rápido de la historia y lo hizo contra el Levadia durante la Copa de Estonia sin que sus rivales tocaran el balón.

Tan sólo transcurrieron 14 segundos cuando el conjunto local manejaba el balón en la zona defensiva y Martin Kase intentó devolverle el esférico a su arquero, quien no logró alcanzar el pase frente a la celebración de los visitantes, quienes se llevaron el juego por marcador de 3-1.

Huge respect to Estonian side Paide Linnameeskond who managed to go 1-0 down within 14 seconds, without the opposition touching the ball. pic.twitter.com/sPncb1wSph

— Ball Street (@BallStreet) August 9, 2017