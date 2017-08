Blatter considera que hubo complot en su contra en FIFA

El suizo Joseph Blatter, ex presidente de la Federación Internacional de Futbol de Asociación (FIFA), consideró que hubo un complot interno que terminó con su carrera luego del escándalo de corrupción que se dio a conocer en 2015.

El ex dirigente suizo señaló: “sin duda son palabras duras, pero sí, me siento traicionado y engañado, me parece un juego tramposo y malo. Uno se entera de que en la FIFA se sabía que algo malo venía de parte de Estados Unidos y no se informó al jefe”, señaló.

En declaraciones al periódico suizo “Sonntags Blick”, indicó que la FIFA estaba advertida, “solamente yo no lo estaba. Por eso me parece el comportamiento de mis empleados aún peor”.

Se dijo decepcionado con Marco Villiger, director de la división jurídica de la FIFA, pues se aprovechó de la confianza que le brindo, luego que supone fue el que denunció y proporcionó información a la fiscalía suiza por el pago que se realizó al francés Michel Platini.

Consideró que de haber tenido conocimiento bien podría haber realizado una mejor defensa, pero sobre todo tomar medidas y sancionar a los responsables.

“Si hubiera sabido del peligro que se nos avecinaba podríamos habernos preparado, defendido mejor y hacer algo contra los casos de corrupción en el Norte y Sudamérica”, sentenció.

