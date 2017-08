EN VIVO: 'Chicharito' y West Ham visitan al Manchester United en la Premier

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández debutará oficialmente con el West han United en su regreso a la Premier League y lo hará ante su ex equipo el Manchester United en la cancha de Old Trafford.

Inicia la parte complementaria, Hernández y los ‘Hammers’ buscan el empate en la Jornada 1 de la Premier League.

Al medio tiempo, Manchester United vence 1-0 al West Ham, con gol al minuto 33 de Romelu Lukaku.

Así se presentó ‘Chciharito’ en la cancha de Old Trafford.

De la mano del estratega Slaven Bilic, el delantero azteca vivie su primer partido como titular con el conjunto guinda.

Our first @PremierLeague starting XI of the season… #MUFC #MUNWHU pic.twitter.com/GYNn2sEfqO

— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2017