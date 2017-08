Presidente de la UFC presume habilidades boxísticas de McGregor

La pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather es una de las más esperadas del año y a poco más de una semana de que se lleve a cabo el combate, Dana White decidió mostrar la fortaleza del irlándes sobre el cuadrilátero, en un video en donde se puede ver como ‘destruye’ a su sparring.

El presidente la UFC buscó acabar con la polémica ocurrida entre Paul Malignaggi, excampeón de la IBF y WBA, protagonista del video, y ‘The Notorious’, después de que Malignaggi dejara al equipo del europeo, por unas fotos subidas a redes por McGregor, describiendo la situación como todo un “circo”.

Con este motivo, White decidió publicar la grabación en donde se nota a Conor McGregor más completo que nunca y con una gran formación sobre el cuadrilátero, de cara a la pelea contra ‘Money’ Mayweather.

For all the people who think @TheNotoriousMMA can't box. This is gonna be a FIGHT! Conor vs Paulie Malignaggi former IBF/WBA World Champion. pic.twitter.com/CcTkFq0fhr — Dana White (@danawhite) August 12, 2017

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/GfFP3SKsye — Dana White (@danawhite) August 12, 2017

“Para toda la gente que piensa que McGregor no puede boxear. ¡Esta será una pelea! Para todos los que no estén enterados, esto es Conor vs Paulie Malignaggi, el excampeón mundial de la IBF y de la WBA. Aquí está el video que todos querían ver de Conor”, escribió el presidente de la UFC, junto al video del irlandés.

Previo a la revelación de las grabaciones, el sparring había publicado un mensaje en Twitter en donde afirmaba que “no es bueno pintar una imagen falsa, fue un empujón durante el entrenamiento, publiquen el video completo del round 1 al 12, pero sin editar”.