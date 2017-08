VIDEO: Bryce Harper sufre terrible lesión en la rodilla

Bryce Harper sufrió lo que parecía una lesión grave al doblársele la pierna izquierda tras pisar la primera base que estaba mojada pero los Nacionales de Washington se alzaron con la victoria por 3-1 sobre los Gigantes de San Francisco.

Harper corrió hacia la inicial tras conectar un roletazo que terminó en out. La pierna izquierda se le dobló y cayó al suelo que estaba mojado. Tirado se abrazaba la rodilla lastimada. Salió del campo con ayuda sin que pisara con la pierna lesionada.

El Jugador Más Valioso de 2015 en la Liga Nacional abandonó el partido de inmediato. El encuentro que correspondía al sábado terminó a primera hora del domingo.

El piloto de los Nacionales, Dusty Baker, dijo que Harper sufrió una extensión excesiva de la articulación de la rodilla izquierda (rodilla hiperextendida) y el jugador tenía previsto que le efectuaran una resonancia magnética este domingo.

“Solo pedimos que recen para que no sea grave”, señaló Baker al término del encuentro. “Le dolía evidentemente, él oraba y yo también”, apuntó.

El resultado no tuvo mayor repercusión para los Nacionales, que encabezan con 14 juegos y medio la División Este de la Liga Nacional, y tampoco para los Gigantes, que ya están fuera de la competición.

El encuentro comenzó hasta las 10:06 de la noche debido a una demora por mal tiempo. Llovía cuando Harper pisó la base sobre la que había agua.

El abridor de los Nacionales, Edwin Jackson (3-2), trabajó seis entradas y se llevó el triunfo. El abridor de los Gigantes, Jeff Samardzija (7-12) cargó con el descalabro.

Por los Gigantes, el venezolano Pablo Sandoval de 4-1.

Por los Nacionales, el dominicano Wilmer Difo de 4-2, una anotada.

This makes me so sad Please let Bryce Harper be OK. pic.twitter.com/n5TqhrUXaK

— Zac (@DCzWall) August 13, 2017