VIDEO: Tim Tebow recibió pelotazo en la cabeza pero se mantuvo jugando

Un duro pelotazo en la cabeza se llevó el ex mariscal de campo Tim Tebow durante el tercer juego de la serie entre los Tampa Yankees y su equipo, los St. Lucie Mets, en las Ligas Menores.

En el noveno inning, el lanzador Trevor Lane lanzó una pelota que fue a dar justo al casco de Tebow el cual salió volando.

Sin reclamos, Tim caminó hacia la primera base y mandó la señal la dugout de que estaba bien.

@TimTebow hit by pitch in head, 9th inning vs. @TampaYankees @stluciemets , stays in game and scores run. @abcactionnews pic.twitter.com/IsyJSecFhY

Durante ese mismo encuentro, Tebow acompañó a un joven con parálisis cerebral a cantar “God Bless America”, en un momento muy emotivo.

A great way to start your Sunday: @Mets farmhand @TimTebow joins a fan with cerebral palsy behind the mic as she sings God Bless America. pic.twitter.com/CgWuUIqAfp

— MLB (@MLB) August 13, 2017