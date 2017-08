El VAR cobra su primera víctima en la MLS, el brasileño Kaká

Kaká, capitán de Orlando City, se convirtió en una de las primeras víctimas del VAR (Video Assistant Referee) que estrena la MLS esta temporada, luego de ser expulsado en la derrota de su equipo 3-1 ante New York Red Bulls.

La polémica ocurrió en los últimos minutos de juego, cuando un pleito entre Donny Toia, Cristian Higuita y Sean Davis detuvieron las acciones. Kaká, en su intento de calmar las aguas, tapó la cara y la boca por atrás a Aurélien Collin en lo que parecía un gesto más amistoso que ofensivo.

Sin embargo, los jueces del partido acudieron a la repetición instantánea y revisaron las imágenes a un lado de la cancha, por lo que no pasaron desapercibido la acción del brasileño, pero ni las risas posteriores de Kaká y Collin evitaron la tarjeta roja.

Desde la pretemporada, la Liga estadounidense implementó esta tecnología y en febrero fue David Villa el primero en ser expulsado por una acción violenta que el árbitro solo corroboró tras acudir al VAR.

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ

— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2017