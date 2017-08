Funes Mori no entró en desesperación por falta de gol

A pesar de que no marcaba desde el mes de abril, el delantero de Rayados, Rogelio Funes Mori, mencionó que no entró en desesperación por su falta de gol.

“La verdad que estaba muy tranquilo, sabiendo que el gol iba a llegar en algún momento. En lo personal para un delantero siempre es bueno marcar, pero sabemos que cada uno va a tener su momento en los partidos y en este partido fue el momento de casi todos”, dijo el jugador.

Funes Mori recibió abucheos en el duelo ante Veracruz, de los cuales entendió la molestia de la afición.

“Sé que la gente tiene la libertad de opinar lo que quiera, lo entiendo, yo debo de trabajar y esforzarme al máximo.

“El delantero vive del gol, después trato de hacer las cosas bien para mi equipo.

Tengo que sacrificarme para el equipo, entonces es una manera que me hace sentir bien, me encanta hacer goles, pero cuando no se puede, siempre tratar de brindarme al equipo”, destacó el Mellizo.

🗣🎙 'Hay muchas cosas por mejorar', el #ComentarioRayado de Rogelio Funes Mori 🔵⚪️ pic.twitter.com/TKz5C7fvf7 — Rayados Oficial (@Rayados) August 14, 2017

