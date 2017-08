Tres muertos durante tiroteo en evento automovilístico

Tres hombres murieron baleados el domingo en un evento automovilístico en Union Grove, según un jefe de policía de Wisconsin.

Las autoridades acudieron en torno a las 7 de la tarde al Great Lakes Dragaway, en Union Grove, tras recibir avisos sobre disparos, indicó el jefe de policía del condado de Kenosha, David Beth.

Los tres hombres fueron baleados a quemarropa por otro hombre cerca de un puesto de comida, indicó Beth en una rueda de prensa por la noche. No había sospechosos detenidos y nadie más salió herido.

“No tienen idea de qué ocurrió, qué causó esto”, dijo el jefe de policía tras tomar declaración a los amigos de las víctimas.

Dos de los hombres murieron en el lugar y el tercero cuando era traslado al hospital. Al menos dos de ellos eran de Aurora, Illinois, dijo el jefe de policía.

La policía del condado estimo que había más de 5,000 personas en el circuito, para un evento llamado “Larry’s Fun Fest”. El sitio web del recinto indicó que el evento incluía carreras, entretenimiento en vivo y una feria de autos.

Union Grove se encuentra unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Milwaukee.

