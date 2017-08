'Aprendí de la derrota pasada y hoy soy un atleta diferente': Renato 'Indio' Valente

La primera Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas en México, la Xtreme Fighters Latino (XFL), está de regreso y para su evento 35 presenta un cartel de lujo el cual será protagonizado por el mexicano Julio Caxorro Cruz y el brasileño Renato Indio Valente, quienes disputarán el título mundial de peso welter de la promoción.

Será la segunda vez que estos peleadores se vean las caras; en la primera de ellas el capitalino se impuso fácilmente al amazónico en el primer round pero ahora el sudamericano viene dispuesto a cobrar venganza.

“Peleé con Caxorro hace dos años y en aquella ocasión tardé mucho para venir a México, a la ceremonia de pesaje. Resentí mucho el cambio de clima, la pérdida de peso fue muy mala. Esto ahora no va a pasar, ya estoy adaptado a la altura, al peso, estoy entrenando muy bien. Después de esa derrota aprendí mucho y hoy soy un atleta diferente”, afirmó Valente en una entrevista para Publisport.

¿Qué cambiaste en tu preparación con respecto a la pelea pasada con Cruz?

—Estoy aquí (CDMX) desde hace tres meses, así que ya me adapté a la altura, que para nosotros que estamos a nivel del mar es una gran dificultad, entonces me vine desde antes para adaptarme, estoy listo, entrenando bien, perdiendo peso muy bien. Va a ser una gran pelea.

¿Cómo fue tu acercamiento con las Artes Marciales Mixtas (MMA)?

­—En Brasil nacemos y nuestro padre o madre nos dan un kimono o guantes (ríe); yo practico jiu jitsu desde los 14 años, comencé a competir, luego hice boxeo, muay thai y entonces conocí las MMA y me gustaron mucho”.

¿Dónde entrenas, quién es tu equipo, tu coach?

— Entreno en la escuela Rio Fighters con Miltinho Vieira, peleador de Strikeforce y UFC, es muy reconocido en Brasil e hicimos un intercambio con Alfredo Tsunami Morales, uno de los mejores peleadores mexicanos y por eso estoy aquí.

¿Cómo llegaste a XFL?

— En Brasil tengo amigos mexicanos que me invitaron a hacer campamentos aquí o en Estados Unidos, en una de esas oportunidades conocí a Heriberto Rudo Tovar que estaba peleando en XFL, nos hicimos amigos y me llamó para entrenar y pelear aquí y conseguimos un contrato”.

¿Por qué te dicen Indio?

— “En Amazonas hay muchas tribus indígenas, toda mi familia es descendiente de indios y cuando me fui a Río de Janeiro a la academia me empezaron a decir que parecía Indio Bravo, Indio Valente, y me gusta porque me gusta la cultura indígena.

Te gusta la Ciudad de México?

— He tenido la oportunidad de conocer y turistear muy poco porque entreno desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche, entonces está muy complicado salir. Después de la pelea lo haré. La comida mexicana es muy buena, muy rica, me gustan mucho los tacos, en Brasil no hay tortillas y no muchos chiles.

La pelea entre Valente y Cruz se llevara a cabo en la Carpa Astros de la Ciudad de México en punto de las 21:00 horas.