En Atlas reconocen consternación por situación de 'Rafa' Márquez

Es una situación complicada. Nadie esperaba vivir algo así. El Departamento del Tesoro acusó a Rafael Márquez de tener nexos con el narcotráfico. Y al Atlas esa noticia le tiene consternado. Así lo reconoció este martes el mediocampista Brayan Garnica.

Por lo pronto, el capitán de los Zorros no entrena con el equipo. Se encuentra de lleno enfocado en resolver el problema legal. No volverá al equipo en tanto no se solucione. El plantel resiente su ausencia, pero busca recuperar fortaleza para seguir adelante.

“Un poco consternados por esa noticia. Nos pegó porque es un jugador muy querido en la institución. Por el grupo es querido, todos los respetamos. Sabemos que es una persona íntegra y se va a resolver de la mejor manera”, señaló Garnica la mañana de este martes.

Admitió que la baja de Márquez pesará. Se trata del líder en el Atlas, dentro y fuera del campo. Por eso no será fácil suplirlo. “Sí bastante, pero tenemos compañeros que van a esforzarse y sé que lo harán de la mejor manera. Nos debemos a Rafa y hay que darle alegrías en esta situación”, agregó.

Por lo pronto, los compañeros mantienen el respaldo pleno. “Lo apoyamos, estamos con él. Es una persona íntegra, ha sido profesional en toda su carrera. Es un gran padre y debemos demostrarle el apoyo porque es alguien a quien respetamos mucho”, sentenció Garnica.

Y además de la situación personal que atraviesa Rafael Márquez, el Atlas tiene sus propios problemas. Necesita resolverlos pronto, pues la tabla porcentual ya empieza a ser un dolor de cabeza. “Debemos cerrar filas, saber lo que nos jugamos. Tenemos una gran oportunidad para volver a llegar a liguilla y pelear por el campeonato. Así también podremos olvidarnos un poco del descenso”, aseveró.

Finalmente, Garnica consideró que el Atlas no necesita refuerzos para cubrir las bajas de Rafael Márquez y Clifford Aboagye. El africano se perderá el torneo luego de ser operado de la rodilla derecha, mientras que el capitán seguirá alejado mientras no resuelva las acusaciones en su contra.

“La verdad nosotros no lo vemos de esa manera, pero si la directiva así lo quiere, lo van a traer. Esperemos que sea un refuerzo que juegue bien, que lo haga de la mejor manera, que se entregue y ayude al equipo”, concluyó el mediocampista rojinegro, Brayan Garnica.