Carlos Hermosillo califica de mentiroso a Billy Álvarez

Carlos Hermosillo no pudo quedarse callado y le respondió a Billy Álvarez, presidente de La Máquina, quien declaró que el ex futbolista no tiene cabida en el equipo cementero por su haberse dedicado a la política.

Hermosillo publicó un video en Twitter en el que dice no estar sorprendido de las mentiras de Álvarez y relató cómo fue su salida del Cruz Azul.

“Acabo de ver las declaraciones del señor Billy Álvarez, la verdad me sorprendí un poco, pero no tanto porque ya se que es un hombre que está acostumbrado a este tipo de mentiras, tanto que lo hizo conmigo cuando fuimos campeones. Me fui de vacaciones, Chivas me buscó, viajé a Guadalajara, recibí una oferta tres veces más de lo que me daba Cruz Azul. Viajé a México y lo busqué, fui a su casa en Cuernavaca, le platiqué de la oferta y me dijo que nunca iba a salir de Cruz Azul. ¿Qué sucedió? A los seis meses salí de Cruz Azul ¿quién me dio primero la noticia? El señor Carlos Hurtado y luego, Billy Álvarez”, comentó Carlos.

El ex seleccionado mexicano remata diciendo que Cruz Azul siempre hubiera sido su primera opción pero no le dieron la oportunidad: “Por eso, eso que está diciendo es una mentira rotunda. Entre la decisión de ir a la política, de ir al futbol o de ir a Cruz Azul, ni siquiera lo hubiera dudado y me parece absurdo y vergonzoso lo que ahora está diciendo”.

Carlos Hermosillo salió del Cruz Azul para jugar en el Necaxa en 1998 llegó hasta las Chivas en 2001, año en que se retiró.