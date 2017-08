Franck Ribery le juega broma a árbitro en pleno juego

Bibi Steinhaus es la primer mujer que dirige un partido profesional de hombres en Alemania y Frack Ribery le dio una bienvenida con una broma.

Durante el partido de la Copa de Alemania entre el Bayern Munich y el Chemnitzer. El francés le desabrochó la agujetas mientras acomodada el balón para realizar un tiro libre.

La silbante trató de parar a Ribery con un par de palmadas en el hombro. Al final, Bibi y Franck se rieron de lo sucedido.

“Fue muy divertido. Ella tuvo una buena actuación. Con los árbitros puedes bromear, lo importante es el respeto mutuo”, declaró el jugador del Bayern Munich después del encuentro.

🇩🇪 Ribery unties Bibiana Steinhaus bootlaces during Bayern's DFB Cup game. She is set to become the first female referee in Bundesliga. 🤣👍 pic.twitter.com/AlhxOzS8Jb

— WoSo Comps (@WoSoComps) August 13, 2017