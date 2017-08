Jersey del América, el cuarto más feo del mundo

Según la revista inglesa Four Four Two el uniforme del América de México sería el cuarto más feo del mundo en la temporada 2017-2018, sólo detrás del tercer uniforme del Manchester United, el equipamiento de visita del Feyenoord y los uniformes del Huddersfield.

La publicación criticó el diseño de rombos del uniforme y señaló la presencia de “dos patrocinadores principales cuyos logotipos contrastan tanto”.

El tamaño de los anunciantes es otro factor que según la publicación contribuye al aspecto desagradable del uniforme.

“¿POR QUÉ SON TAN GRANDES?”, se preguntan escribiendo en mayúsculas los autores del artículo acerca de los patrocinadores en la camiseta americanista.

Los propios seguidores del azulcremas parecen estar de acuerdo con la revista inglesa: cuando el nuevo uniforme salió a la venta los usuarios se quejaron del aspecto de la prenda y se las ingeniaron para descubrir un modo de eliminar uno de los patrocinadores que aparecen al frente de la casaca.